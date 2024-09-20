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Стоимость золота в очередной раз обновила исторический максимум

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Котировки декабрьских фьючерсов на золото на бирже Comex в ходе сессии в пятницу обновили исторический максимум.

В последний рабочий день недели цена контракта достигала рекордных $2644,9 за унцию, однако к 18:35 по Москве откатилась до $2641,2 за унцию, что на 1% выше значения на конец предыдущей сессии.

"Быки" на рынке драгоценных металлов радуются после агрессивного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой", - пишет аналитик Джим Уайкофф на сайте трейдинговой компании Kitco.

Федрезерв уменьшил базовую процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания в среду – до 4,75-5% годовых. Снижение стало первым с марта 2020 года и рекордным с 2008 года.

С начала текущего года золото подорожало на 22%.

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