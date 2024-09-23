"Делимобиль" сменил технического директора

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Каршеринг Руссия" ("Делимобиль") назначило техническим директором Александра Белотуркина, сообщила компания.

До прихода в "Делимобиль" он работал CTO блока финансов в Райффайзенбанке. Ранее также занимал руководящие должности в крупных международных банках - Citibank и Deutsche Bank.

"В его зону ответственности войдет разработка и реализация ИТ-стратегии, дальнейшее развитие технологической платформы компании, ориентированной на пользователей и результативность бизнеса, а также внедрение новых ИТ-решений, управление техническими рисками, повышение цифровой безопасности компании", - отмечается в сообщении.

Белотуркин сменит на этом посту Данилу Савина, который занимал позицию CTO в компании последние пять лет. Савин покинет "Делимобиль" и займется развитием новых проектов.