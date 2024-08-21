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Новым CFO "Делимобиля" назначен выходец из Positive Technologies Михаил Лойко

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Финансовым директором ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль") назначен Михаил Лойко, который до этого занимал аналогичную позицию в Positive Technologies.

Как сообщается в пресс-релизе "Делимобиля", Лойко сменит в должности CFO Наталью Борисову, которая "переходит в структуру мажоритарного акционера для развития проектов на международных рынках". Лойко будет напрямую подчиняться гендиректору "Делимобиля" Елене Бехтиной.

До Positive Technologies Лойко работал в Сбермаркете в должности вице-президента по финансам и юридическим вопросам, а также в World Class.

Мажоритарным акционером "Делимобиля" является основатель каршерингового проекта, а также фонда Mikro Kapital Group Винченцо Трани; free float составляет 9%.

"Делимобиль" запущен в 2015 году и сейчас работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани, Ростове-на-Дону, Сочи и Уфе. Автопарк проекта превышает 30 тыс. машин, количество зарегистрированных пользователей - более 10 млн. Компания провела IPO на Мосбирже в феврале 2024 года.

Каршеринг Руссия Делимобиль Михаил Лойко Positive Technologies
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