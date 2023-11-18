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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:56

Польша организует массовое производство противотанковых боеприпасов

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Польша в сотрудничестве с американской оборонной корпорацией Northrop Grumman Corp. организует массовое производство противотанковых боеприпасов, сообщил заместитель генерального директора польской компании-производителя боеприпасов Mesko S.A. Пшемыслав Ковальчук.

"В настоящее время мы готовимся к трансферу технологий и производственной кооперации с Northrop Grumman по выпуску широкого спектра 120-мм боеприпасов", - говорится в публикации в X-аккаунте замглавы Mesko.

Он уточнил, что подписание контракта планируется в декабре текущего года или в начале января 2024-го.

Ожидается, что это позволит увеличить ежегодные объемы производства этого типа боеприпасов в Польше с нескольких тысяч до 50-70 тыс.

Польша Mesko
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