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Французская CMA CGM купит 48% в бразильском портовом операторе Santos Brasil

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Французская транспортная группа CMA CGM покупает 48%-ную долю в бразильском операторе портовых терминалов Santos Brasil Participacoes за 6,33 млрд бразильских реалов ($1,15 млрд).

CMA CGM планирует в дальнейшем приобрести и оставшуюся часть Santos Brasil.

Как говорится в сообщении бразильской компании, CMA CGM приобретет 215 млн ее акций по 15,3 реала, а также 40 млн глобальных депозитарных расписок (эквивалентны 199 млн акций) у инвесткомпании Opportunity.

В ближайшие месяцы CMA CGM предложит акционерам Santos Brasil выкупить их акции в компании по той же цене.

Бумаги Santos Brasil подорожали почти на 37% с начала текущего года, их стоимость на закрытие рынка в пятницу составила 12,71 реала.

С покупкой Santos Brasil французская компания получает пять портовых терминалов в Бразилии, включая крупнейший контейнерный терминал в порте Сантус, обрабатывающий 40% всех бразильских поставок, а также логистические мощности.

"Приобретение Santos Brasil является очередным важным шагом в реализации нашей стратегии развития глобальных портовых операций, - отмечают в CMA CGM. - Сделка укрепляет позиции компании как ведущего мирового оператора многофункциональных портовых терминалов с инвестициями порядка 60 терминалов по всему миру".

CMA CGM Бразилия Santos Brasil Франция
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