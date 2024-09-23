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Bank of America откроет более 165 отделений до конца 2026 года

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Bank of America Corp., второй по размеру активов банк США, планирует открыть до конца 2026 года более 165 отделений, включая около 40 в этом году, говорится в его пресс-релизе.

За последние два года банк открыл более 100 отделений, а за последние 10 лет объем инвестиций в сеть отделений превысил $5 млрд.

В этом году BofA завершил ремонт и модернизацию более чем 3 тысяч отделений, уделив особое внимание организации пространства для встреч с клиентами. За последний год финансовые специалисты банка провели в отделениях около 10 млн таких встреч.

При этом более 95% взаимодействий с клиентами осуществляются на цифровой платформе организации.

BofA располагает порядка 3,8 тысячи розничных отделений и 15 тысяч банкоматов. Банк обсуживает порядка 69 млн розничных клиентов и представителей малого бизнеса. Число верифицированных пользователей его цифровой платформы составляет примерно 58 млн.

Bank of America США
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