РЖД готовят сделку по продаже здания Рижского вокзала в Москве

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров ОАО "РЖД" на заседании 27 сентября рассмотрит вопрос о предварительном одобрении сделки по продаже здания Рижского вокзала, сообщила компания.

С 1 марта 2023 года по 1 сентября 2024 года здание Рижского вокзала закрывалось на реконструкцию для переустройства ж/д путей для запуска МЦД-4, перевода систем управления движением на цифровую, а также для строительства двух новых платформ длиной 270 метров.

По данным РЖД, с 1 сентября на станцию Москва-Рижская прибывают и отправляются 7 пар пригородных поездов в будние дни, и 8 пар по выходным. В основном это электрички дальних маршрутов до станций Новоиерусалимская, Волоколамск, Шаховская, Румянцево.