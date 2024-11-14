Совет директоров РЖД предварительно одобрил продажу Рижского вокзала в Москве

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров ОАО "РЖД" предварительно одобрил продажу здания Рижского вокзала в Москве, сообщила компания.

Планируется, что здание Рижского вокзала будет реализовано на торгах. Рыночная цена объекта будет определена по итогам проведения независимой оценки на момент выставления на продажу.

В компании отмечают, что для осуществления сделки необходимо издание соответствующего распоряжения правительства РФ.

Заседание совета директоров компании состоялось 12 ноября.

Как сообщалось, с 1 марта 2023 г. по 1 сентября 2024 г. здание Рижского вокзала закрывалось на реконструкцию для переустройства ж/д путей для запуска МЦД-4, перевода систем управления движением на цифровую, а также для строительства двух новых платформ длиной 270 метров.

На Рижской ведется строительство нового ТПУ (транспортно-пересадочный узел - ИФ), который объединит три Московских центральных диаметра (второй, третий и четвертый), станции Московского метрополитена (Большой кольцевой и Калужско-Рижской линий) и наземный городской транспорт.

Строительство ТПУ и реконструкция инфраструктуры не затронут историческое здание Рижского вокзала, которое расположено в стороне от остановочных пунктов (в 500 метрах от остановочного пункта Рижская и в 250 метрах от платформы станции Москва-Рижская) и не задействовано в производственном процессе для организации дальнего и пригородного железнодорожного сообщения.

Планы по дальнейшему использованию здания Рижского вокзала в производственной деятельности компании отсутствуют. Продажа здания позволит интегрировать объект культурного наследия в современную городскую среду в ином статусе, создать здесь привлекательную общественную зону для жителей и гостей столицы.

По данным РЖД, с 1 сентября на станцию Москва-Рижская прибывают и отправляются 7 пар пригородных поездов в будние дни и 8 пар по выходным. В основном это электрички дальних маршрутов до станций Новоиерусалимская, Волоколамск, Шаховская, Румянцево.