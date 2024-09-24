Мосбиржа обязала эмитентов первого и второго уровня листинга раскрывать нефинансовую отчетность

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" разработала новую редакцию правил раскрытия информации, согласно которой компании из первого и второго котировального списка должны будут публиковать нефинансовую отчетность, начиная с данных за 2024 год.

Согласно сообщению биржи, такая информация должна публиковаться на странице эмитента в сети "Интернет" в составе годового отчета или в форме нефинансового отчета.

"Объем, формат и форму раскрытия нефинансовой информации эмитенты определяют самостоятельно. При подготовке нефинансовой отчетности эмитенты могут использовать общепризнанные международные и российские стандарты по раскрытию информации об устойчивом развитии", - отмечает биржа.

О планах Мосбиржи обязать эмитентов первого и второго уровня листинга раскрывать нефинансовую отчетность стало известно в июле. Анализ показывает, что практически все компании в том или ином виде аналогичную информацию уже раскрывают, говорила тогда старший управляющий директор биржи по взаимодействию с эмитентами и органами власти Елена Курицына.

"Планируется, что эмитенты акций первого и второго уровней листинга обязаны будут раскрывать нефинансовую информацию с отчетности за 2024 год. Но последствия для эмитентов за нераскрытие нефинансовой информации будут применяться с отчетности за 2026 год", - отмечала Курицына.

Информацию в области устойчивого развития включают в свои годовые или отдельные отчеты 90% публичных компаний из котировальных списков первого и второго уровня, сообщал в декабре 2023 года Банк России по итогам анализа годовых отчетов за 2022 год или отдельных отчетов об устойчивом развитии (ОУР) 68 публичных акционерных обществ (ПАО), акции которых были включены в котировальные списки на 30 июня 2023 года.