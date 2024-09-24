Китай в августе увеличил импорт пива из РФ почти на четверть

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Китай в августе этого года увеличил импорт пива из РФ на 24,6%. Но по итогам восьми месяцев закупки снизились на 21,6%.

Как сообщается в материалах государственного таможенного управления (ГТУ) КНР, в августе российские пивовары экспортировали на китайский рынок пива на $1,59 млн против $1,276 млн в том же месяце прошлого года. По сравнению с июлем этого года (когда пива было закуплено на $1,02 млн) поставки выросли почти в 1,6 раза.

Однако по итогам восьми месяцев экспорт российского пива снизился на 21,6%, до $10,9 млн с $13,9 млн годом ранее.

В январе-августе Китай закупал пиво в 64 странах. Наиболее крупными поставщиками были Нидерланды (на $72,6 млн), Германия (на $69,7 млн), Бельгия (на $36,6 млн), Испания (на $28,2 млн). Кроме того, пиво поставлялось из Японии, США, Ирландии, Сингапура и других стран. Российские поставки находятся на уровне экспорта из Сингапура (на $10,8 млн).

Как сообщалось, Китай назван одним из перспективных рынков для поставок российского пива в обзоре, подготовленном центром "Агроэкспорт" при Минсельхозе. Согласно оценкам центра, поставки пива из РФ в Китай в 2026 году могут достичь 46,8 тыс. тонн на $31,7 млн против 31,2 тыс. тонн на $15,8 млн в 2023 году. В результате доля российского пива в стоимости китайского импорта этого напитка увеличится до 5,3% с 2,7% соответственно. Китай в 2023 году импортировал 422,5 тыс. тонн пива на $578,3 млн.

В числе поставщиков пива в Китай - холдинг "Объединенные пивоварни". Как сообщал "Интерфаксу" его президент Ораз Дурдыев в интервью на Петербургском экономическом форуме в июне этого года, компания "подошла к формированию отдельного бренд-портфеля для Китая с учетом потребностей местного рынка".

По его словам, российское пиво хорошо зарекомендовало себя за рубежом и по качеству не уступает продукции из других стран.

По данным "Агроэкспорта" в 2023 году РФ экспортировала пива на $160 млн. Российская продукция поставлялась в 39 стран.

По данным ГТУ КНР, поставки пива из Китая в РФ за восемь месяцев этого года выросли до $17,8 млн с $10 млн годом ранее. В августе они составили $3,16 млн против $1,9 млн в августе прошлого года и $2,9 млн в июле этого года.