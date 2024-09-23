Китай за восемь месяцев увеличил импорт мороженого из России в 1,5 раза

В августе поставки сократились вчетверо

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Китай в январе-августе 2024 года импортировал из России мороженого на $2,419 млн, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года ($1,646 млн), сказано в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Однако в августе поставки упали в четыре раза, до $51,2 тысячи с $211 тысячи в августе 2023 года.

Всего в январе-августе Китай импортировал мороженое из 36 стран. Основными поставщиками являются Франция ($29,694 млн), Новая Зеландия ($10,614 млн), США ($8,395 млн).

В 2023 году Китай импортировал из России мороженого на $1,9 млн против $620,9 тысячи в 2022 году.

По данным Россельхознадзора, в настоящее время право на экспорт мороженого в Китай имеют 50 российских предприятий.

Центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе считает Китай одним из перспективных рынков для российского мороженого. Предполагается, что к 2025 году поставки этого десерта могут превысить $7 млн.