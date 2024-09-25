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Французский оператор связи Orange уходит с Нью-Йоркской фондовой биржи

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Французский оператор связи Orange планирует провести делистинг своих акций с Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE).

Решение было принято советом директоров с целью сокращения финансовых и административных издержек, связанных с поддержанием листинга на NYSE и регистрации в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), говорится в сообщении компании.

Компания также планирует вывести с биржи два выпуска долговых ценных бумаг.

В Orange заявили, что исключение из листинга NYSE не повлияет на клиентов и партнёров компании в США или её присутствие на американском рынке.

Акции Orange на торгах в Париже в среду дешевеют на 1,3%.

Orange Нью-Йоркская фондовая биржа
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