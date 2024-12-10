Capex золоторудного проекта "Полюса" Сухой Лог оценен в $6 млрд

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Capex проекта Сухой Лог в Иркутской области - крупнейшего проекта развития "Полюса", оценен в $6 млрд, говорится в презентации компании.

Мощность ЗИФ (золотоизвлекательной фабрики) составит 34 млн тонн руды с производством 2,3-2,8 млн унций золота в год. Запуск первой линии фабрики намечен на 2028 год, второй - на 2029 год.

Совокупное производство на Чульбаткане в Хабаровском крае и Чертовом Корыте в Иркутской области составит 600-700 тысяч унций в год.