Доходность гособлигаций США выросла до максимума за 3 недели

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Доходность 10-летних американских государственных облигаций растет в среду, обновив максимум с начала сентября в ожидании новых сигналов относительно инфляции в США.

Доходность 10-летних US Treasuries повысилась на торгах на 3 базисных пункта (б.п.), составив 3,763%. Доходность 30-летних бумаг выросла на 2,5 б.п., до 4,111%, показатель для 2-летних бондов увеличился на 2,8 б.п., до 3,547%.

Трейдеры ждут августовского индекса расходов на личное потребление (PCE), который будет опубликован 27 октября. Федеральная резервная система обращает особое внимание на этот индикатор при оценке инфляционных рисков.

Участники рынка оценивают вероятность снижения процентной ставки на 50 базисных пунктов на следующем заседании ФРС, которое состоится 7 ноября, в 58,1% по сравнению с 37% неделю назад, согласно CME FedWatch.