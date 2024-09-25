Поиск

Доходность гособлигаций США выросла до максимума за 3 недели

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Доходность 10-летних американских государственных облигаций растет в среду, обновив максимум с начала сентября в ожидании новых сигналов относительно инфляции в США.

Доходность 10-летних US Treasuries повысилась на торгах на 3 базисных пункта (б.п.), составив 3,763%. Доходность 30-летних бумаг выросла на 2,5 б.п., до 4,111%, показатель для 2-летних бондов увеличился на 2,8 б.п., до 3,547%.

Трейдеры ждут августовского индекса расходов на личное потребление (PCE), который будет опубликован 27 октября. Федеральная резервная система обращает особое внимание на этот индикатор при оценке инфляционных рисков.

Участники рынка оценивают вероятность снижения процентной ставки на 50 базисных пунктов на следующем заседании ФРС, которое состоится 7 ноября, в 58,1% по сравнению с 37% неделю назад, согласно CME FedWatch.

US Treasuries США ФРС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Профсоюз VW предупредил о возможных забастовках в Германии в декабре

Профсоюз VW предупредил о возможных забастовках в Германии в декабре

Нефть Brent подешевела до $75,04 за баррель после роста накануне

Нефть Brent подешевела до $75,04 за баррель после роста накануне

Уолл-стрит слабо выросла, индекс S&P 500 обновил рекорд

Уолл-стрит слабо выросла, индекс S&P 500 обновил рекорд

ВТБ с 25 сентября на 1,5 п.п. повышает базовую ставку по рыночной ипотеке

Что произошло за день: вторник, 24 сентября

Нью-Йорк вновь возглавил рейтинг ведущих финансовых центров мира

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });