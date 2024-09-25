Цены на яйца в РФ с 17 по 23 сентября выросли на 0,1%, впервые с середины января

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Потребительские цены на яйца за неделю с 17 по 23 сентября повысились на 0,1%, сообщил Росстат в среду.

Это первое повышение цен на них с середины января текущего года. С начала года сохраняется отрицательная динамика - снижение на 19,6%.

Продолжает дорожать молочная продукция, наиболее активно, как и неделей ранее - сливочное масло. Цены на него повысились на 1,3% (на 1,1% неделей ранее). Сметана подорожала на 1% (на 0,9%), творог - на 0,2% (на 0,8%), сыры - на 0,4% (на 0,1%).

Росстат также сообщил, что цены на пшеничную муку за неделю выросли на 0,6%, свинину, мясные консервы для детского питания, подсолнечное масло - на 0,5%, пшеничный хлеб и пшено - на 0,4%, сосиски, сардельки, макаронные изделия- на 0,3%, говядину, баранину, мороженую рыбу, сухие молочные смеси для детского питания, ржаной хлеб, вермишель, рис и черный чай - на 0,2%, печенье и водку - на 0,1%.

В то же время овощные консервы для детского питания подешевели на 0,9%, сахар-песок - на 0,7%, гречневая крупа - на 0,5%, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,3%, мясо кур и маргарин - на 0,2%, соль - на 0,1%.