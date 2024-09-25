Минсельхоз сообщил о снижении производителями цен на яйца на четверть с начала года

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Российские производители яиц с начала года снизили отпускные цены на четверть, сообщает Минсельхоз в комментарии к ценовой ситуации на продовольственном рынке.

"Снижение цен наблюдается и в отношении продукции птицеводства. Мясо кур за год стало доступнее на 4,6%. Что касается куриных яиц, то с начала года их стоимость у производителей уменьшилась в среднем на четверть", - говорится в сообщении.

Между тем, как сообщил Росстат в среду, потребительские цены на яйца вновь начали повышаться. На прошлой неделе рост составил 0,1%.

По данным Минсельхоза, в 2024 году отпускные цены на многие социально значимые виды продукции растут ниже темпов инфляции, стоимость отдельных продуктов сейчас ниже прошлогодней. Так, за 12 месяцев, по данным на 25 сентября, у производителей подешевели свинина (-0,5%), сахар (-5,8%), подсолнечное масло (-1%), гречневая крупа (-22,9%).

На плодоовощном рынке позитивное влияние на цены оказывает увеличение сбора продукции по сравнению с показателями прошлого года. В частности, за прошедший месяц снизилась стоимость картофеля (-15,1%), моркови (-6,9%), свеклы (-6,7%), капусты (-1,8%), лука (-1,4%). Эта динамика транслируется и в розницу, отмечает Минсельхоз.

"Рост розничных цен на большинство видов молочной продукции, по аналитическим данным Национального союза производителей молока (Союзмолоко), за последний год значительно уступает темпам инфляции. В частности, это касается творога, сыров, сливок, сметаны, питьевого молока, - говорится в сообщении. - Текущая цена на сырое молоко составляет у производителей в среднем 35,3 рубля за килограмм".

По данным Минсельхоза, в 2024 году производство как сырого молока, так и готовой молочной продукции стабильно растет. "В дальнейшем рост производства сохранится, молочная продукция будет оставаться доступной для широкого круга потребителей", - уверены в ведомстве.