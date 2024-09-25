Угольные компании РФ по итогам января-июля получили сальдированный убыток в 3,1 млрд руб.

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Сальдированный убыток угольных компаний РФ по итогам января-июля 2024 года составил 3,1 млрд руб. против прибыли 316,1 млрд рублей годом ранее.

Согласно данным Росстата, за семь месяцев 2024 года угольные компании РФ получили прибыль в размере 104,1 млрд руб. (-69,8%), убытки составили 107,2 млрд руб. (рост в 3,2 раза).

Доля прибыльных компаний в январе-июле 2024 года составила 48,3% против 63,1% годом ранее, убыточных - 51,7% против 36,9%.

Замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников в беседе с журналистами в середине апреля отмечал небольшое снижение экспорта угля из РФ в I квартале 2024 года. "У нас есть некоторые ограничения в логистике (на Восточный полигон), и сегодня есть ценовые ралли, которые непонятно, когда закончатся. Учитывая, что Восточный полигон ограничен, мы вынуждены везти российскую угольную продукцию через порты АЧБ (Азовско-Черноморский бассейн - ИФ) и порты Северо-Запада", - пояснял он.

В начале мая правительство РФ приняло решение об отмене экспортных пошлин на энергетический уголь и антрацит на период с 1 мая по 31 августа 2024 г. с целью поддержки предприятий угольной отрасли. В конце августа отмена пошлины была продлена до декабря 2024 г.

С 10 августа 2022 года в рамках пятого пакета санкций вступило в силу эмбарго ЕС и Великобритании на импорт угля из РФ. ЕС оценивал ежегодный объем импорта угля в страны союза на уровне 8 млрд евро (на поставки из РФ приходилась примерно половина этой суммы).