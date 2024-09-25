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В России в августе производство нефтепродуктов выросло на 1,1% в годовом исчислении

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В России в августе производство кокса и нефтепродуктов выросло на 1,1% в годовом измерении, сообщает Росстат. Прирост к июлю 2024 года составил 2,3%.

При этом производство данной продукции по итогам восьми месяцев 2024 года на 2,7% ниже относительно аналогичного периода прошлого года.

Структуру производства нефтепродуктов по видам продукции Росстат по-прежнему не приводит в связи с решением российского правительства о прекращении публикации этих данных. Как ранее отмечали в Минэнерго: "Зачастую статистические данные о производстве моторных топлив, публикуемые Росстатом, могут быть использованы для необоснованного давления на рынок и создания искусственного ажиотажа. Это может оказать негативное влияние на внутренний рынок".

Минэнерго Росстат
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