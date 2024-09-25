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Россия в январе-августе увеличила производство пива на 9%

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В России в январе-августе 2024 года было произведено 641 млн декалитров (дал) пива, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Росстат.

В августе в годовом выражении производство выросло на 10,6%, по сравнению с июлем этого года - снизилось на 6,1%%.

Производство упакованной минеральной природной и питьевой воды (без сахара) за восемь месяцев составило 16,5 млрд бутылок (0,5 литра), что на 13,8% больше, чем год назад. В августе по сравнению с августом прошлого года рост составил 7,3%, по сравнению с июлем этого года - снижение на 12,5%.

Табачная отрасль за восемь месяцев выпустила 134 млрд сигарет, снизив производство на 4,2%. В августе в годовом выражении выпуск сократился на 7,4%, по сравнению с июлем этого года - на 10,7%.

Росстат
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