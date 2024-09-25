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Добыча угля в РФ в январе-августе снизилась на 1,8% до 275 млн т

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Добыча угля в РФ в январе-августе 2024 года снизилась на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 275 млн т, сообщил Росстат.

Добыча каменного угля составила 215 млн т (-3,1%), в том числе антрацита - 14 млн т (19,3%). Добыча коксующегося угля выросла на 8,5% до 73,9 млн т. Прочего каменного угля добыто 127 млн т (-6,8%).

Бурого угля получено на 3% больше – 60,1 млн т.

Замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников в беседе с журналистами в середине апреля отмечал небольшое снижение экспорта угля из РФ в I квартале 2024 г. "У нас есть некоторые ограничения в логистике (на Восточный полигон), и сегодня есть ценовые ралли, которые непонятно, когда закончатся. Учитывая, что Восточный полигон ограничен, мы вынуждены везти российскую угольную продукцию через порты АЧБ (Азовско-Черноморский бассейн - ИФ) и порты Северо-Запада", - пояснял он.

В начале мая правительство РФ приняло решение об отмене экспортных пошлин на энергетический уголь и антрацит на период с 1 мая по 31 августа 2024 г. с целью поддержки предприятий угольной отрасли. В конце августа отмена пошлины была продлена до декабря 2024 г.

Росстат
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