Совкомбанк стал миноритарием ХКФ банка

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Совкомбанк стал миноритарием ХКФ банка (работает под брендом Хоум банк).

Как следует из данных ЕГРЮЛ, Совкомбанк в начале этой недели получил 0,019% капитала ХКФ банка.

Основным собственником ХКФ банка с долей 99,98% является "Хоум капитал" (его собственники не раскрываются). Еще 0,0005% банка принадлежит компании "Содействие международным расчетам" (СМР). На эту компанию Совкомбанк год назад перевел часть заблокированных активов (при этом кредитная организация отмечала, что СМР с ней не связана).

Совкомбанк объявил о планах купить ХКФ банк в середине февраля 2024 года. Изначально планировалось, что сделка будет оплачена на 51% за счет допэмиссии акций и на 49% деньгами и закрыта до конца года. Теперь планируется, что 90% будет оплачено в I квартале 2025 года за счет допэмиссии акций Совкомбанка. Остальные 10% уже выплачены деньгами.

Присоединить ХКХ банк Совкомбанк планирует в первом полугодии 2025 года.

"Хоум капитал" получила 49,5% ХКФ банка в январе 2023 года. До этого бывший глава РТС Иван Тырышкин владел 9,91% банка, Виолетта Чайка, Ибрагим Загидулин, Дмитрий Чемендряков и Елена Мартыненко – по 9,9% каждый. Доля "Хоум капитала" в ХКФ банке выросла почти вдвое после погашения казначейской доли кредитной организации.

Совкомбанк по итогам II квартала 2024 года с активами в 3,578 трлн рублей занимал 8-е место по этому показателю в рэнкинге "Интерфакс-100", ХКФ банк с активами в 297 млрд рублей – 32-е место.