Индексы МосБиржи и РТС снизились за минуту торгов на 0,6%

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В четверг российский рынок акций в начале торгов сохранил негативный импульс среды на фоне ухудшения внешней нефтяной конъюнктуры (фьючерс на Brent подешевел ниже $72 за баррель) на ослаблении рисков сокращения мировых поставок сырья; сдерживающим фактором выступает улучшение настроений на внешних фондовых площадках.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,6%, лидируют в откате акции "Группы Астра" (-2%); во "втором эшелоне" просели котировки МКПАО "Хэдхантер" (-2%) на первых торгах после перерыва, связанного с редомициляцией компании.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,6% до 2812 пункта, индекс РТС снизился на 0,6% до 958,98 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 1,3%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 26 сентября, составляет 92,388 рубля (-47,42 копейки).

Подешевели акции ПАО "Группа Астра" (-2%), АФК "Система" (-1,3%), ПАО "Полюс" (-1,2%), "Газпрома" (-0,9%), расписки OZON (-0,9%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "Роснефти" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,8% и -0,9% "префы"), "ММК" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,8%), "ТКС Холдинг" (-0,8%), "НЛМК" (-0,7%), "Магнита" (-0,7%), ОК "Русал" (-0,7%), Сбербанка (-0,6% и -0,4% "префы"), "Северстали" (-0,6%), "Газпром нефти" (-0,6%), ВТБ (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), "РусГидро" (-0,3%), "Татнефти" (-0,1%), "МТС" (-0,1%).

Подорожали акции "Норникеля" (+1%), "Интер РАО" (+0,5%).

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", российский рынок акций отступает вниз от недельных максимумов.

Котировки золота остаются на траектории роста и торгуются около исторических максимумов, поддержку ценам по-прежнему оказывают перспектива снижения ставок ЕЦБ и ФРС США и покупки центральных банков развивающихся стран на фоне геополитической нестабильности в мире. Недельные данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) от Росстата за период с 17 по 23 сентября отражают замедление инфляции: темпы роста ИПЦ составили 0,06% по сравнению с 0,10% на предыдущей неделе. Годовая инфляция замедлилась до 8,75% с 8,94% неделей ранее, отмечают эксперты.

В четверг стартовали торги акциями Headhunter после паузы в 1,5 месяца, за которые компания провела редомициляцию с Кипра в Калининградскую область. В начале торгов нельзя исключать повышенной волатильности, учитывая потенциальный "навес" предложения в объеме 20-25 млрд руб., полагают эксперты компании "Цифра брокер".

Как отмечает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков, российский рынок акций накануне откатился от сопротивления, снимая техническую перегретость. Снижение цен на нефть продолжает оказывать давление на рынок, в то время как укрепление рубля на фоне налогового периода добавляет элементы неопределенности.

Индекс МосБиржи в ближайшие дни может проверить на крепость уровень 2800 пунктов, который совпадает с 50-дневной скользящей средней. Если индекс пробьет этот уровень, это может сигнализировать о переходе инициативы к "медведям", считает эксперт.

В четверг инвесторы также будут следить за отсечками по дивидендам у "Ростелекома", "Ашинского метзавода" и "Группы Черкизово", а также за началом торгов акциями "Хэдхантер". Повторное внеочередное собрание акционеров "Татнефти" может также оказать влияние на динамику рынка, полагает Кабаков.

В США накануне снизились индексы акций Dow Jones (-0,7%) и S&P 500 (-0,2%), но подрос Nasdaq (+0,04%); трейдеры оценивали статистику по рынку недвижимости и корпоративные новости.

Продажи новых домов в Штатах в августе упали на 4,7% по сравнению с предыдущим месяцем - максимально с мая, составив 716 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило в среду министерство торговли страны.

Организация экономического сотрудничества и развития 25 сентября подтвердила прогноз роста ВВП США на 2024 год на уровне 2,6%. При этом прогноз на следующий год был ухудшен до 1,6% с 1,8%.

Основное внимание инвесторов на этой неделе направлено на окончательные данные о динамике ВВП США за второй квартал и отчет о доходах и расходах американцев за август, включающий ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой.

Тем временем, в Азии в четверг преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подскочил на 2,8%, австралийский ASX Australia - на 1,1%, южнокорейский Kospi прибавил 2,9%, китайский Shanghai Composite вырос на 3,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 3,7%), уверенно "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,4-1,4%).

Поддержку рынкам продолжают оказывать новости о масштабной программе стимулирования экономики КНР, объявленной ранее на этой неделе и предусматривающей снижение целого ряда процентных ставок Народным банком Китая (НБК, центробанк страны).

На нефтяном рынке утром в четверг цены продолжили снижение среды, несмотря на данные о резком сокращении запасов в США; давление на котировки оказывает ослабление рисков сокращения мировых поставок сырья.

К 10:01 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на 2,4% до $71,72 за баррель (-2,3% накануне), ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 2,4% до $68 за баррель (-2,6% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 4,47 млн баррелей, запасы бензина снизились на 1,54 млн баррелей, резервы дистиллятов сократились на 2,23 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,43 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 200 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,19 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 116 тысяч баррелей после снижения на 1,979 млн баррелей неделей ранее. Импорт нефти в Соединенные Штаты вырос на 826 тысяч баррелей после сокращения на 1,829 млн баррелей за предшествующую неделю.

Давление на котировки оказывают новости о согласовании властями западной и восточной частей Ливии порядка назначения главы Центробанка, что может смягчить кризис в области нефтяных доходов и способствовать восстановлению экспорта, пишет Trading Economics.

Кроме того, угрожающий американскому побережью Мексиканского залива ураган двинулся в сторону Флориды от нефтегазовых регионов - Техаса, Луизианы и Миссисипи.