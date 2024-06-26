Мартин Шлегель возглавит ЦБ Швейцарии

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Зампредседателя Швейцарского национального банка (SNB, центробанк страны) Мартин Шлегель займет пост главы ЦБ с 1 октября этого года, говорится в пресс-релизе центробанка.

Шлегель считался главным кандидатом на этот пост. Как отмечает Bloomberg, 47-летний экономист из Цюриха станет одним из самых молодых руководителей в истории швейцарского ЦБ, в котором он проработал 20 лет.

Как сообщалось в марте, действующий глава регулятора Томас Йордан, возглавляющий центробанк с 2012 года, уходит в отставку.

"Мало что изменится в плане денежно-кредитной политики и коммуникации SNB, - полагает экономист Raiffeisen Switzerland Александер Кох. - Шлегель нацелен на избегание риска, и он, пожалуй, даже более осторожен, чем Йордан. Его квалификация не вызывает сомнений".