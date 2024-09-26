Экспорт муки из РФ в 2024 году запланирован на уровне 1,5 млн т против 1 млн т в 2023 году

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Экспорт муки из РФ в 2024 году запланирован на уровне 1,5 млн тонн, что на 0,5 млн тонн больше, чем в 2023 году. О этом сообщил президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко на XVI съезде союза в четверг в Москве.

"Мы все время "топтались" на показателе экспорта 250-300 тыс. тонн (с 2017 по 2021 год, согласно его презентации - ИФ). Резкий рост произошел в 2022 году, когда экспорт вырос до 881 тыс. тонн. Затем прибавили еще 15% и превысили 1 млн тонн", - сказал он.

"В 2024 году в плане 1,5 млн тонн", - заявил Свириденко, отметив, что мукомолы спокойно отнеслись к этой цифре, "сказали, что она достижима".

По его словам, нынешняя динамика экспорта "позволяет говорить, что по текущей ситуации мы выходим, при сохранении средних помесячных значений экспорта, на 1,245 млн тонн, а при сохранении динамики прошлого года – на 1 млн 470 тыс. тонн". "Это вполне сопоставимо с плановыми заданиями", - сказал он.

Согласно его презентации, стоимость экспорта муки в 2022 году составила $333,6 млн, в 2023 году при росте поставок она снизилась до $307 млн. В 2024 году этот показатель может вырасти до $368 млн. Предполагается, что в 2030 году экспорт муки достигнет 1,7 млн тонн.