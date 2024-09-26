Главный технический директор OpenAI Мира Мурати уйдет из компании

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Главный технический директор американской OpenAI Мира Мурати объявила об уходе из компании.

"Я ухожу, потому что хочу освободить время и пространство для моих собственных поисков", - написала Мурати в посте в соцсети X.

Мурати временно исполняла обязанности CEO компании в течение нескольких дней во время кризиса в OpenAI в ноябре прошлого года. Тогда совет директоров компании внезапно уволил главного исполнительного директора Сэма Альтмана. Позднее Альтман вернулся на свой пост.

В среду он сообщил, что компанию также покинут директор по исследованиям Боб МакГрю и вице-президент по исследованиям Баррет Зоф.

В мае текущего года сооснователь OpenAI, разработавшей чат-бот ChatGPT, Илья Суцкевер ушел из компании, а в июне он запустил собственный ИИ-стартап Safe Superintelligence Inc.

В августе об уходе объявил другой ее сооснователь – Джон Шульман, который присоединился к основному конкуренту OpenAI – Anthropic.

Президент OpenAI Грег Брокман, который также является одним из основателей компании, в августе ушел в творческий отпуск до конца текущего года.