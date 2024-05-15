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Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер покинул компанию

Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер покинул компанию
Фото: AP/ТАСС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Илья Суцкевер, сооснователь разработчика чат-бота GPT OpenAI и один из ведущих в мире специалистов по машинному обучению и искусственному интеллекту, объявил о своем уходе с должности главного научного консультанта (chief scientist) компании.

"Спустя почти десятилетие я принял решение покинуть OpenAI, - написал Суцкевер в соцсети X. - Траектория развития компании была просто волшебной, и я уверен, что OpenAI сумеет создать генеративный искусственный интеллект, который будет одновременно безопасным и полезным".

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Он намекнул, что вскоре может запустить новый проект, но не раскрыл подробности.

Суцкевер в конце прошлого года оказался в центре скандала с отставкой гендиректора OpenAI Сэма Альтмана. СМИ называли его одним из главных инициаторов решения совета директоров компании уволить Альтмана, который вернулся на должность неделю спустя на фоне возмущения акционеров и партнеров.

Стоимость Open AI оценивается более чем в $80 млрд, пишет Financial Times.

OpenAI Илья Суцкевер
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