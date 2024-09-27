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Дюков не видит причин для беспокойства по поводу цен на нефть

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Цена нефти последние два года была в пределах $70-90 за баррель, текущий уровень не выбивается из этого коридора, поэтому повода для беспокойства по поводу стоимости нефти нет. Такое мнение высказал журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах Российской энергетической недели.

"Цены на нефть в течение двух последних лет находятся в диапазоне $70-90, и их текущий уровень не выбивается из этого коридора. Не видим причин для беспокойства по поводу цен" - сказал он.

Отвечая на вопрос, могут ли цены на нефть продолжить снижение, Дюков отметил: "Если мировая экономика будет давать сигналы о том, что имеет место замедление ее роста, если будут замедляться темпы роста потребления нефти и нефтепродуктов, тогда, действительно, рынок отреагирует, и какое-то дополнительное снижение цен произойдет. Но не думаю, что оно будет значительным".

Дюков также заявил, что Россия последние десятилетия наращивала добычу нефти за счет трудноизвлекаемых запасов, страна наработала серьезные компетенции и способна далее сохранять ключевую роль на мировом рынке.

"Мы исходим из того, что спрос на нефть и нефтепродукты будет расти за горизонтом 2030-35 годов. Есть разные сценарии, в том числе те, которые предполагают, что в 2050-м году потребление углеводородов будет выше, чем сейчас. Мы понимаем, что есть страны с достаточными запасами, которые позволяют даже увеличивать объемы добычи. Россия входит в их число. Но есть также страны, где качество и объем запасов незначительный - они будут постепенно снижать объемы добычи, в том числе из-за увеличения себестоимости добычи", - сказал он.

"Россия способна наращивать объемы добычи и достигать цели, которые будут поставлены в рамках Энергостратегии-2050. Если работать эффективно, внедрять новые технологии, то есть хорошая возможность очень долгое время оставаться конкурентоспособным на мировом рынке нефти. Россия уже делает это на протяжении последних 15-20 лет. Рост добычи в нашей стране произошел не за счет увеличения добычи традиционных запасов. А за счет начала разработки тех запасов, которые мы ранее не могли эффективно добывать. Сейчас у нас 70% добычи из трудных запасов, которые не осваивались еще 15 лет назад", - отметил Дюков.

"Безусловно, это сложно, но создавая и развивая новые технологии, мы вовлекаем в разработку новые классы запасов, выходим в новые провинции, даем новую жизнь уже выработанным месторождениям. Это позволяет нашей стране сохранять ключевую роль на мировом рынке нефти", - подчеркнул он.

Александр Дюков Газпром нефть
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