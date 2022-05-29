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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

Вучич сообщил, что согласовал с РФ поставки газа на три года

Вучич сообщил, что согласовал с РФ поставки газа на три года
Александр Вучич
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич заявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о новом соглашении о поставках российского газа в течение трех лет.

"Я сейчас не могу озвучить цену на газ, все детали будут согласованы с "Газпромом", - приводят европейские СМИ слова Вучича, сказанные журналистам.

Вучич добавил, что обсудил с Путиным и расширение возможностей по хранению газа на территории Сербии.

Ранее в воскресенье в Кремле сообщили, что Путин и Вучич провели телефонный разговор и условились, что РФ и далее будет бесперебойно поставлять газ в Сербию.

Александр Вучич Владимир Путин
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