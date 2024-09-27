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Новак заявил, что экспорт СПГ из РФ в 2024 году ожидается на уровне 35 млн тонн

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) на экспорт в текущем году прогнозируются на уровне 35 млн тонн, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН).

"Оценки тоже есть (по экспорту СПГ - ИФ): примерно 35 миллионов тонн, на такие оценки выходим", - сказал Новак.

Выпуск СПГ в 2023 году в России составил 32,9 млн тонн. Таким образом, в текущем году показатель может вырасти на 6,4%.

При этом, согласно среднесрочному макропрогнозу, в 2024 году в РФ ожидался выпуск 38 млн тонн СПГ.

Александр Новак СПГ
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