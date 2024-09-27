Инвестпрограмма "Россетей" в 2024 году превысит 600 млрд рублей

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Инвестпрограмма ПАО "Россети" в 2024 г. превысит 600 млрд руб., сообщил в интервью "России 24" гендиректор компании Андрей Рюмин.

В 2025-2029 гг. инвестиции составят более 3,5 трлн руб., отметил он.

Среди источников финансирования инвестпрограммы топ-менеджер назвал тарифную выручку, доходы от техприсоединения, банковское финансирование.

Ранее в материалах к годовому собранию "Россети" оценивали инвестпрограмму на 2024 г. в 590 млрд руб. По итогам 2023 г. инвестиции составили 536,9 млрд руб.

ПАО "Россети" - электросетевая компания, структуры которой управляют магистральными и распределительными сетями. В 2023 г. была завершена реорганизация сетевого холдинга, в ходе которой к бывшей "ФСК ЕЭС" (управляла магистральными сетями - ИФ) присоединили ранее материнское для нее ПАО "Россети", а также АО "ДВЭУК-ЕНЭС", ОАО "Томские магистральные сети" и АО "Кубанские магистральные сети".

После реорганизации доля РФ в капитале "Россетей" составляет 75% плюс 1 акция, 6% приходится на казначейские акции, 1% - квазиказначейские (ООО "ФСК - Управление активами"), 18% акций принадлежит миноритарным акционерам.