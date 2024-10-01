"Россети" ждут существенного роста выручки в 2024 году

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Федеральная сетевая компания - "Россети" ожидает значительного роста выручки компании в 2024 году в сравнении с прошлым, сообщил "Интерфаксу" в кулуарах РЭН глава компании Андрей Рюмин.

"По выручке превысим значение прошлого года и, я думаю, достаточно существенно", - сказал он, отвечая на вопрос об ожиданиях компании относительно финпоказателей.

Он отметил, что в отношении чистой прибыли "пока сказать достаточно сложно".

"Мы в первом полугодии видели рост потребления, сейчас видим по сентябрю, что он замедлился. Поэтому по чистой прибыли пока сказать не могу - превысит она прошлогоднее значение или нет", - пояснил Рюмин.

Чистая прибыль ПАО "Россети" по МСФО за I полугодие составила 88,4 млрд рублей против 123,87 млрд рублей годом ранее (-28,6%), выручка при этом составила 725,44 млрд рублей после 678,86 млрд рублей годом ранее,

Прибыль по РСБУ за I полугодие составила 65,24 млрд рублей после 202,24 млрд рублей годом ранее (снижение втрое), а выручка компании увеличилась на 9,9%, до 176,78 млрд рублей.

ПАО "Россети" - электросетевая компания, структуры которой управляют магистральными и распределительными сетями. В 2023 году была завершена реорганизация сетевого холдинга, в ходе которой к бывшей "ФСК ЕЭС" (управляла магистральными сетями) присоединили ранее материнское для нее ПАО "Россети", а также АО "ДВЭУК-ЕНЭС", ОАО "Томские магистральные сети" и АО "Кубанские магистральные сети".

После реорганизации доля РФ в капитале "Россетей" составляет 75% плюс 1 акция, 6% приходится на казначейские акции, 1% - квазиказначейские (ООО "ФСК - Управление активами"), 18% акций принадлежит миноритарным акционерам.