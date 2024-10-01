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Эксперты отметили быстрый рост цен на кукурузу в России

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В России кукуруза заметно дорожает на фоне низких прогнозов ее урожая по сравнению с 2023 годом.

Как сообщается в мониторинге компании "ПроЗерно", с которым ознакомился "Интерфакс", на минувшей неделе цены на кукурузу на юге выросли сразу на 835 рублей, до 16 583 рублей за тонну (EXW, европейская часть РФ, с НДС), в Черноземье - на 750 рублей, до 15 210 рублей, в центре - на 565 рублей, до 14 917 рублей.

Это самая высокая ценовая динамика на зерновом рынке России на прошлой неделе.

По оценке генерального директора компании Владимира Петриченко, нынешний урожай кукурузы будет провальным, он может составить 11,9 млн тонн.

Сбор в менее 12 млн тонн прогнозирует и гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Это будет самый низкий показатель с 2018 года.

В 2023 году, по данным Росстата, урожай кукурузы составил 16,6 млн тонн.

Пшеница 3 класса больше всего подорожала в Поволжье - на 375 рублей, до 15 013 рублей, на юге рост составил 150 рублей, до 17 183 рублей. В Черноземье после снижения цены восстановились на 120 рублей, до 15 420 рублей. Наибольшее снижение - на 235 рублей, до 13 750 рублей, отмечено на Урале.

На рынке пшеницы 4 класса колебания цен были более заметными. Наибольший рост - на 465 рублей, до 16 150 рублей за тонну, зафиксирован на юге. В центре рост составил 350 рублей, до 13 750 рублей. Больше всего эта пшеница подешевела на Урале - на 435 рублей, до 12 067 рублей.

Юг и Урал стали "ценовыми полюсами" и на рынке пшеницы 5 класса. На юге цены выросли на 235 рублей, до 14 483 рублей, на Урале снизились на 165 рублей, до 10 617 рублей.

Цены на фуражный ячмень больше всего выросли в центре - на 350 рублей, до 13 167 рублей, снизились Поволжье - на 225 рублей, до 12 500 рублей за тонну.

Рожь в основном дорожала, больше всего в центре и Черноземье - на 250 рублей, до 11 083 и 11 875 рублей за тонну соответственно.

Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)

06.09.24 13.09.24 20.09.24 27.09.24 последнее изменение Aвг-24 Сент-23
Пшеница 3 класса (кл.23%) 15 460 15 535 15 430 15 585 155 15 474 13 351
то же $/т $172,1 $170,8 $166,7 $168,1 $1,4 $172 $138
Пшеница 4 класса 14 035 14 150 14 210 14 395 185 14 081 11 645
то же $/т $156,3 $155,6 $153,5 $155,3 $1,8 $157 $120
Продовольственная рожь 10 775 10 645 10 755 10 995 240 10 179 7 291
то же $/т $120,0 $117,1 $116,2 $118,6 $2,4 $113 $75
Фуражная пшеница 12 970 12 920 13 070 13 195 125 12 699 9 378
то же $/т $144,4 $142,1 $141,2 $142,3 $1,2 $141 $97
Фуражный ячмень 12 765 12 865 13 070 13 105 35 12 411 9 486
то же $/т $142,1 $141,5 $141,2 $141,4 $0,2 $138 $98
Пивоваренный ячмень 14 850 15 000 15 000 15 250 250 14 450 12 575
то же $/т $165,3 $165,0 $162,0 $164,5 $2,5 $161 $130
Фуражная кукуруза 14 000 14 395 14 970 15 540 570 13 534 12 073
то же $/т $155,9 $158,3 $161,7 $167,6 $5,9 $151 $124
Горох 22 535 22 460 22 495 23 255 760 22 388 15 469
то же $/т $250,9 $247,0 $243,0 $250,8 $7,9 $249 $159

Масличные: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)

06.09.24 13.09.24 20.09.24 27.09.24 последнее изменение Aвг-24 Сент-23
Подсолнечник 35 655 36 810 37 435 37 970 535 34 101 25 459
то же $/т $396,9 $404,8 $404,3 $409,5 $5,2 $379 $262
Сырое подсолнечное масло нерафинированное 82 850 83 080 85 735 87 075 1 340 82 268 79 084
то же $/т $922,4 $913,6 $926,0 $939,2 $13,2 $915 $815
Подсолнечный шрот 17 025 17 025 16 635 15 415 -1 220 17 320 15 315
то же $/т $189,5 $187,2 $179,7 $166,3 -$13,4 $190 $158
Рапс 35 475 35 315 37 050 37 625 575 35 455 37 593
то же $/т $394,9 $388,4 $400,2 $405,8 $5,7 $388 $389
Соевые бобы 41 500 39 690 40 105 40 725 620 40 983 39 553
то же $/т $462,0 $436,5 $433,2 $439,3 $6,1 $448 $409

Дмитрий Рылько ИКАР ПроЗерно Росстат
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