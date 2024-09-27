Рынок акций РФ поднялся к 2860п по индексу МосБиржи и завершил неделю ростом

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу вырос вместе с мировыми фондовыми площадками, подогретыми новостями о новых стимулирующих мерах в Китае, а также на фоне подросшей вечером нефти (фьючерс на нефть Brent превысил $72 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся в район 2860 пунктов, лидировали в росте расписки Ozon (+3,4%), бумаги "Газпрома" (+2,7%) и "Мосбиржи" (+2,7%). Во "втором эшелоне" обвалились акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (-37%) после отсечки на бирже дивидендов за I полугодие.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2858,56 пункта (+1%), индекс РТС - 971,29 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 28 сентября, составил 92,7126 руб. (+30,52 копейки).

За неделю индексы РТС и МосБиржи выросли на 2,6-2,7%, официальный курс доллара подрос на 0,13 рубля.

Подорожали в пятницу также акции "Аэрофлота" (+2,4%), "РусГидро" (+2,3%), "Мечела" (+1,6%), Московского кредитного банка (+1,6%), "НОВАТЭКа" (+1,4%), "Северстали" (+1,4%), "АЛРОСА" (+1,2%), ОК "Русал" (+1%), "Татнефти" (+0,8%), "НЛМК" (+0,8%), АФК "Система" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +1,5% "префы").

Инвестпрограмма ПАО "ФСК-Россети" (+1%) в 2024 году превысит 600 млрд руб., сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" гендиректор компании Андрей Рюмин. В 2025-2029 гг. инвестиции составят более 3,5 трлн руб., отметил он. Среди источников финансирования инвестпрограммы топ-менеджер назвал тарифную выручку, доходы от техприсоединения, банковское финансирование.

Подешевели после отсечки дивидендов акции "Ростелекома" (-4,9% и -5,6% "префы") и ПАО "Группа Черкизово" (-2,1%).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, после нейтрального начала торгов российский рынок акций перешел к умеренному росту, индекс МосБиржи смог преодолеть 2850 пунктов.

Потери рубля на валютном рынке усилились, цены на нефть отскочили выше $72 за баррель Brent. Снова в "плюсе" торговались тяжеловесные бумаги "Газпрома" - инвесторы отыгрывали сообщения о планах властей снизить налоговую нагрузку на компанию, отмечает он.

На внешнем контуре в конце недели продолжали доминировать покупатели - мощный прирост наблюдался в китайских биржевых индексах, зеленели европейские бенчмарки, позитивно начали день и американские площадки. Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (один из основных индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС) в августе вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, меньше прогнозных 0,2% м/м.

В понедельник ожидаются выступления глав ФРС и ЕЦБ Джерома Пауэлла и Кристин Лагард. В Китае будут обнародованы сентябрьские индексы деловой активности PMI в производстве и секторе услуг. На российском рынке вопрос утверждения дивидендов рассмотрят на собраниях в начале недели акционеры ПАО "НоваБев групп", "АЛРОСА", "Газпром нефти", "ЕвроТранса", "НОВАТЭКа", "Селигдара". Если конъюнктура рынков останется благоприятствующей, а геополитика не принесет неожиданностей, краткосрочно возможно плавное продвижение индекса МосБиржи вверх с круглой целью 2900 пунктов. Прогноз на 30 сентября - 2800-2900 пунктов, считает Шепелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский фондовый рынок в конце недели развил повышение в условиях благоприятного внешнего фона, по итогам недели индексы МосБиржи и РТС прибавили более 2%, обновив максимумы с августа. Восходящий тренд сентября продолжается, но индексы пока не дошли до психологически важных отметок 3000 пунктов и 1000 пунктов, проявив осторожность. Ралли на неделе наблюдалось в акциях "Газпрома", которые вернулись к пику с мая после сообщений о возможной отмене НДПИ для компании, что возвращает перспективу выплаты дивидендов. Объявление о масштабных стимулирующих мерах в Китае привело к оживлению цен на металлы, которые вернули покупки в акции "Норникеля" и "Русала", отмечает аналитик.

На следующей неделе рынок акций при положении индекса МосБиржи выше поддержек 2800 и 2720 пунктов сохранит склонность к развитию роста с ближайшими сопротивлениями 2880, 2910, 2950 и 3000 пунктов, на тестирование которых может пойти в рамках технического "бычьего" тренда, который начался в сентябре. Индикатор РТС при "бычьем" сценарии будет стремиться к 1000 пунктам, но повышение может ограничиваться слабостью рубля, полагает аналитик.

Покупки в РФ продолжаются во многом благодаря идее завершения цикла монетарного ужесточения в текущем году, но не стоит забывать, что ключевая ставка ЦБ РФ, вероятно, еще не достигла своего пика, о чем рынки могут вспомнить в любой момент. На макроэкономическом фронте на предстоящей неделе выйдут данные по ВВП, розничным продажам и динамике реальных зарплат в России в августе, напомнила Кожухова.

По словам руководителя отдела по управлению акциями УК "Первая" Антона Кравченко, локальное восстановление индекса МосБиржи с минимумов сентября 2024 года превышает 13%, а с максимумов 2024 года индекс потерял около 19%.

Широкий рынок акций остается под прессингом высокой ключевой ставки ЦБ РФ, который 13 сентября повысил ее до 19% годовых и отметил способность инфляции превысить обозначенный ранее годовой прогноз в 6,5-7%, высокую потребительскую активность и общий рост кредитования. Формулировки регулятора говорят о том, что на следующем заседании 25 октября ключевая ставка может стать еще выше.

В недельные лидеры роста вошли акции "Газпрома" на ожиданиях отмены надбавки к НДПИ. Из тяжеловесов вырос "Норникель", впитав позитив от роста цен на цветные металлы и новостей о снятии запрета со стороны LME на поставки никеля с финского завода ГМК, а также имеющие в нем прямую и косвенную долю "Русал" и "Эн+ груп". Главными аутсайдерами недели стали акции "НЛМК", "Северстали" и "ММК" из-за вышедшего отчета WSA, в котором отмечается замедление глобального производства стали как в мире, так и в России, напомнил Кравченко.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Зарина Саидова, в пятницу на мировых рынках наблюдается преимущественно позитивная динамика индексов, подогретая объявленными в Китае стимулирующими экономику мерами.

Российский рынок акций в конце недели подрос. С технической точки зрения на дневном графике индекса МосБиржи после ранее состоявшегося пробития нисходящего канала наметился отскок, который приостановился у сопротивления на отметке 2905 пунктов. В краткосрочной перспективе текущая консолидационная пауза может продолжиться, считает Саидова.

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,3%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,8%, китайский Shanghai Composite вырос на 2,9%, гонконгский Hang Seng прибавил 3,6%), выросла Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX прибавили 0,4-1,2%) и "плюсуют" Штаты (индексы к 18:50 МСК подросли на 0,1-1%, но просел на 0,5% Nasdaq).

Народный банк Китая с 27 сентября снизил норму резервных требований (RRR) для банков на 0,5 процентного пункта. В результате средневзвешенный показатель опустился до самого низкого уровня как минимум с 2020 года - 6,6%. Сокращение RRR позволит направить на рынок ликвидность в размере 1 трлн юаней ($142 млрд).

Кроме того, с пятницы процентная ставка по семидневным операциям обратного РЕПО снижается до 1,5% с 1,7% годовых.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в сентябре увеличились на 1,5% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления Insee, представившего предварительные данные. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с августом, когда цены выросли на 2,2%. Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный Trading Economics, предполагал ослабление инфляции до 1,9%.

По данным Минторга США, доходы населения страны в августе 2024 года выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы американцев также увеличились на 0,2%. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение доходов на 0,4%, расходов - на 0,3%. В июле доходы американцев выросли на 0,3%, расходы - на 0,5%.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в августе вырос на 0,1% в помесячном и на 2,7% годовом выражении. В июле первый показатель повысился на 0,2%, второй - на 2,6%. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение показателей на 0,2% и 2,7% соответственно.

Индекс PCE является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в сентябре повысился до 70,1 пункта (максимум с апреля) с 67,9 пункта месяцем ранее. Предварительно сообщалось о росте индекса до 69 пунктов. Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали пересмотра оценки до 69,3 пункта.

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены подросли, но завершают неделю ощутимым снижением из-за ожиданий роста мирового предложения сырья.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени в пятницу составила $72,16 за баррель (+0,8% и -2,5% накануне), ноябрьская цена WTI - $68,38 за баррель (+1,1% и -2,9% в четверг).

Снижению цен на нефть способствовала опубликованная накануне газетой Financial Times информация о том, что Саудовская Аравия готовится к увеличению добычи. По данным FT, ссылающейся на информированные источники, Эр-Рияд готов отказаться от неофициального ориентира цены на нефть в $100 за баррель в рамках подготовки к наращиванию добычи. Власти страны твердо намерены придерживаться плана, в рамках которого ОПЕК+ начнет постепенно снимать ограничения на нефтедобычу с 1 декабря, даже если это приведет к длительному периоду низких цен на нефть, отметили источники.

Тем временем власти западной и восточной частей Ливии согласовали назначение нового главы центробанка, что, как ожидается, позволит преодолеть кризис, спровоцировавший резкое сокращение поставок нефти из страны. Власти восточной части Ливии пообещали быстро восстановить остановленную добычу.

Трейдеры также следят за ситуацией с ураганом "Элен", из-за которого уже была приостановлена работа примерно четверти нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе. Ураган, однако, вероятно, минует основной район добычи нефти и газа, отмечает Market Watch.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Объединенной вагонной компании" (+7,7%), МКПАО "Хэдхантер" (+6,7%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (+5,2%), МКФ "Красный Октябрь" (+4,5%), ПАО "Сегежа групп" (+4,1%).

Подешевели акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (-37%, до 99,06 рубля). В середине сентября акционеры АМЗ утвердили дивиденды за I полугодие в 77 руб. на акцию, ранее компания не платила дивиденды более 20 лет. На выплату дивидендов будет направлена чистая прибыль за первое полугодие 2024 года и нераспределенная прибыль прошлых лет.

Подешевели также акции ПАО "Южуралзолото" (-4,4%), ПАО "Артген" (-3,1%), ПАО "Россети Ленэнерго" (-1,9%).

Арбитражный суд Челябинской области признал законным решение Ростехнадзора о приостановке на 90 суток добычи на карьерах "Южуралзолота" на Урале. Как говорится в материалах суда, в отмене решения Ростехнадзора золотодобытчику отказано.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 59,51 млрд рублей (из них 2,42 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,04 млрд рублей на бумаги "ТКС Холдинга" и 1,69 млрд рублей на акции "Норникеля").