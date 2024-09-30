Рубль утром на последних торгах месяца слегка понижается в паре с юанем

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань немного повышается на Московской бирже утром в понедельник, рубль понижается при открытии последних торгов месяца.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,299 руб. (+1,8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 8,27 коп. выше уровня действующего официального курса.

"В пятницу и биржевой, и внебиржевой курсы юаня, после робких утренних попыток откатиться, усилили рост и обновили максимумы с октября прошлого года, отражая недостаточность предложения со стороны экспортеров, даже несмотря на налоговый период (налоги российскими компаниями выплачиваются сегодня). (. . .) Полагаю, что сегодня-завтра позиции рубля чуть улучшатся - навес спроса перестанет давить на курсы, что позволит юаню вернуться в интервал 13-13,2 руб. Способствовать этому будут как стабилизация рынка нефти, так и начало праздников в КНР. В целом же в октябре склонен ждать развития плавного ослабления рубля с переходом в зону 13,5-14 руб. на фоне перспективы сокращения профицита торгового баланса, следствия как сезонного оживления спроса, так и сокращения валютных поступлений из-за слабости рынка нефти, в первую очередь ценовой", - полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок растут утром в понедельник после существенного снижения по итогам прошлой недели, вызванного опасениями увеличения мировых поставок топлива.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:10 по Москве составили $72,87 за баррель, что на 1,24% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене на 1,2%, до $69 за баррель.

За прошлую неделю Brent подешевела на 3,4%, WTI - на 4% на сообщениях СМИ, что Саудовская Аравия твердо намерена придерживаться плана, в рамках которого ОПЕК+ начнет постепенно снимать ограничения на нефтедобычу с 1 декабря, даже если это приведет к длительному периоду низких цен на нефть.

Участники рынка также следят за событиями на Ближнем Востоке. Израиль утром в понедельник впервые за почти год конфликта нанес авиаудар по центру Бейрута, сообщает агентство Associated Press. Национальная телерадиовещательная сеть Ливана заявила, что удар был нанесен израильским беспилотником. В результате израильских авиаударов по ливанской территории в воскресенье погибли по меньшей мере 105 человек, сообщило министерство здравоохранения Ливана.

События на Ближнем Востоке уже давно сидят в цене на нефть, эскалация не приведет к сильным колебаниям, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

"Геополитика - это один из таких ключевых факторов, которые влияют на цену. Но мы зачастую видим, что эта геополитика, если в какой-то момент резко влияет, потом она закладывается в базу инвесторами, в базу участниками рынка, и в принципе волатильности мы дальше не наблюдаем. Это уже неоднократно мы проходили. То есть сейчас, мне кажется, фактор Ближнего Востока давно уже сидит в цене", - сказал он в интервью "Аль-Арабия".

Россия выдержит любое снижение цен на нефть, зависимость нашей экономики от углеводородов снижается, кроме того, заявил Новак. "В целом стратегически у нас идет снижение зависимости нашей экономики от углеводородов, от нефти, от газа. Если раньше, например, доходы бюджета составляли более 50% от продажи на экспорт наших энергетических ресурсов, то сейчас они менее 30%", - заметил он.

"Мы переживем любые цены", - сказал вице-премьер РФ, отвечая на вопрос, плохи ли для России низкие цены на нефть.

Он отметил, что разные экономисты "в течение года десять раз меняют свои оценки". "Это те экономисты, которые под факт как бы подводят свои прогнозы", - добавил Новак.

"В прошлом году наша экономика выросла на 3,9%, выше среднемировых темпов, выше Европы и США. В этом году за семь месяцев темпы роста нашей экономики 4,4%. И мы будем все делать для того, чтобы обеспечивать в любой ситуации, при любых условиях рост нашей экономики и улучшение благосостояния жизни наших граждан", - сказал он.