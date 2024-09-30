Новак заявил, что Россия переживет любые цены на нефть

Зависимость экономики страны от углеводородов снижается, отметил вице-премьер РФ

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Россия выдержит любое снижение цен на нефть, зависимость нашей экономики от углеводородов снижается, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Аль-Арабия".

"В целом стратегически у нас идет снижение зависимости нашей экономики от углеводородов, от нефти, от газа. Если раньше, например, доходы бюджета составляли более 50% от продажи на экспорт наших энергетических ресурсов, то сейчас они менее 30%", - заметил он.

"Мы переживем любые цены", - сказал вице-премьер РФ, отвечая на вопрос, плохи ли для России низкие цены на нефть.

Он отметил, что разные экономисты "в течение года десять раз меняют свои оценки". "Это те экономисты, которые под факт как бы подводят свои прогнозы", - добавил Новак.

"В прошлом году наша экономика выросла на 3,9%, выше среднемировых темпов, выше Европы и США. В этом году за семь месяцев темпы роста нашей экономики 4,4%. И мы будем все делать для того, чтобы обеспечивать в любой ситуации, при любых условиях рост нашей экономики и улучшение благосостояния жизни наших граждан", - сказал он.

Новак также заявил, что события на Ближнем Востоке уже давно заложены в цены на нефть.

"Мне кажется, что на цены на нефть влияет очень большое количество различных факторов. Это и факторы, касающиеся баланса спроса и предложения, и роста экономики, потребления, то есть прогнозы спроса на нефть. Конечно, геополитический фактор - тоже всегда оценивает рынок. И те события, которые сегодня мы видим на Ближнем Востоке, так или иначе, безусловно, рынок на них реагирует", - заметил он.

"Я не думаю, что цены будут сильно колебаться. Сейчас эти риски и геополитические, так или иначе в цене уже учитываются", - добавил Новак, отвечая на вопрос, приведет ли убийство лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы к значительному скачку цен на нефть.

"Геополитика - это один из таких ключевых факторов, которые влияют на цену. Но мы зачастую видим, что эта геополитика, если в какой-то момент резко влияет, потом она закладывается в базу инвесторами, в базу участниками рынка, и в принципе, волатильности мы дальше не наблюдаем. Это уже неоднократно мы проходили. То есть сейчас, мне кажется, фактор Ближнего Востока давно уже сидит в цене", - сказал Новак.