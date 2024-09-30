Золотодобытчик "Высочайший" в I полугодии снизил продажи на 2%

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Золотодобытчик "Высочайший" (GV Gold) в I полугодии 2024 года увеличил EBITDA на 45% до 9 млрд рублей, говорится в отчете компании по МСФО.

Рентабельность по EBITDA составила 43%.

В натуральном выражении продажи снизились на 2% до 3,4 тонны золота, при этом выручка выросла на 29% до 21 млрд рублей. По подсчетам, цены реализации подскочили на 30% для аффинированного золота.

Чистая прибыль "Высочайшего" за полугодие составила 0,5 млрд рублей против убытка 2,6 млрд рублей годом ранее. На чистый финансовый результат оказали влияние, в числе прочего, курсовые разницы.

Объем кредитов и займов компании на конец июня составил 51,8 млрд рублей.

Основные показатели группы GV Gold:

Показатель I полугодие 2024 г. I полугодие 2023 г. Динамика Реализация золота, кг 3 442 3 500 -2 % - аффинированное золото 2 712 2 852 -5 % - золото в концентрате 730 648 13 % млн руб. Выручка 21 005 16 273 29 % - от реализации золота 16 792 13 574 24 % - от реализации золота в концентрате 3 847 2 511 53 % Себестоимость реализации (15 694) (13 315) 18 % Валовая прибыль 3 311 2 957 12 % Операционная прибыль 2 826 866 226 % Доход (расход) по курсовым разницам 621 (3 397) - Чистая прибыль 548 (2 572) - Чистая прибыль, приходящаяся на основных акционеров 545 (2 551) - Чистый операционный денежный поток 14 350 5 461 163 % EBITDA 8 952 6 187 45 % Рентабельность по EBITDA 43 % 38 % 5 п.п.

"Высочайший" входит в топ-10 золотодобывающих предприятий РФ, ведет деятельность в Иркутской области и Якутии.