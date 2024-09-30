Золотодобытчик "Высочайший" в I полугодии снизил продажи на 2%
Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Золотодобытчик "Высочайший" (GV Gold) в I полугодии 2024 года увеличил EBITDA на 45% до 9 млрд рублей, говорится в отчете компании по МСФО.
Рентабельность по EBITDA составила 43%.
В натуральном выражении продажи снизились на 2% до 3,4 тонны золота, при этом выручка выросла на 29% до 21 млрд рублей. По подсчетам, цены реализации подскочили на 30% для аффинированного золота.
Чистая прибыль "Высочайшего" за полугодие составила 0,5 млрд рублей против убытка 2,6 млрд рублей годом ранее. На чистый финансовый результат оказали влияние, в числе прочего, курсовые разницы.
Объем кредитов и займов компании на конец июня составил 51,8 млрд рублей.
Основные показатели группы GV Gold:
|Показатель
|I полугодие 2024 г.
|I полугодие 2023 г.
|Динамика
|Реализация золота, кг
|3 442
|3 500
|-2 %
|- аффинированное золото
|2 712
|2 852
|-5 %
|- золото в концентрате
|730
|648
|13 %
|млн руб.
|Выручка
|21 005
|16 273
|29 %
|- от реализации золота
|16 792
|13 574
|24 %
|- от реализации золота в концентрате
|3 847
|2 511
|53 %
|Себестоимость реализации
|(15 694)
|(13 315)
|18 %
|Валовая прибыль
|3 311
|2 957
|12 %
|Операционная прибыль
|2 826
|866
|226 %
|Доход (расход) по курсовым разницам
|621
|(3 397)
|-
|Чистая прибыль
|548
|(2 572)
|-
|Чистая прибыль, приходящаяся на основных акционеров
|545
|(2 551)
|-
|Чистый операционный денежный поток
|14 350
|5 461
|163 %
|EBITDA
|8 952
|6 187
|45 %
|Рентабельность по EBITDA
|43 %
|38 %
|5 п.п.
"Высочайший" входит в топ-10 золотодобывающих предприятий РФ, ведет деятельность в Иркутской области и Якутии.