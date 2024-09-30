Поиск

Золотодобытчик "Высочайший" в I полугодии снизил продажи на 2%

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Золотодобытчик "Высочайший" (GV Gold) в I полугодии 2024 года увеличил EBITDA на 45% до 9 млрд рублей, говорится в отчете компании по МСФО.

Рентабельность по EBITDA составила 43%.

В натуральном выражении продажи снизились на 2% до 3,4 тонны золота, при этом выручка выросла на 29% до 21 млрд рублей. По подсчетам, цены реализации подскочили на 30% для аффинированного золота.

Чистая прибыль "Высочайшего" за полугодие составила 0,5 млрд рублей против убытка 2,6 млрд рублей годом ранее. На чистый финансовый результат оказали влияние, в числе прочего, курсовые разницы.

Объем кредитов и займов компании на конец июня составил 51,8 млрд рублей.

Основные показатели группы GV Gold:

Показатель I полугодие 2024 г. I полугодие 2023 г. Динамика
Реализация золота, кг 3 442 3 500 -2 %
- аффинированное золото 2 712 2 852 -5 %
- золото в концентрате 730 648 13 %
млн руб.
Выручка 21 005 16 273 29 %
- от реализации золота 16 792 13 574 24 %
- от реализации золота в концентрате 3 847 2 511 53 %
Себестоимость реализации (15 694) (13 315) 18 %
Валовая прибыль 3 311 2 957 12 %
Операционная прибыль 2 826 866 226 %
Доход (расход) по курсовым разницам 621 (3 397) -
Чистая прибыль 548 (2 572) -
Чистая прибыль, приходящаяся на основных акционеров 545 (2 551) -
Чистый операционный денежный поток 14 350 5 461 163 %
EBITDA 8 952 6 187 45 %
Рентабельность по EBITDA 43 % 38 % 5 п.п.

"Высочайший" входит в топ-10 золотодобывающих предприятий РФ, ведет деятельность в Иркутской области и Якутии.

GV Gold Высочайший
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Роснано" заявило об отсутствии признаков банкротства после соглашений с банками о погашении долга

"Роснано" заявило об отсутствии признаков банкротства после соглашений с банками о погашении долга

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета РФ на 2025-2027 годы

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета РФ на 2025-2027 годы

Казначейство оценило дефицит бюджета РФ за восемь месяцев в 27,6 млрд руб.

Биткойн может завершить сентябрь лучшим ростом для этого месяца в истории

Биткойн может завершить сентябрь лучшим ростом для этого месяца в истории

Новак заявил, что Россия переживет любые цены на нефть

Нефть дорожает после существенного снижения на прошлой неделе

Нефть дорожает после существенного снижения на прошлой неделе

Что произошло за день: пятница, 27 сентября

Предложения ФАС призваны вывести РЖД из конкурентных сегментов рынка

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });