Годовая чистая прибыль НЛМК по МСФО упала на 42%
Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль группы "НЛМК" (флагманский актив - Новолипецкий металлургический комбинат) по МСФО в 2024 году упала на 42% до 121,9 млрд рублей, сказано в отчете компании.
Выручка группы выросла на 5%, до 979,6 млрд рублей.
Компания отразила в консолидированном отчете о прибылях и убытках эффект от повышения ставки налога на прибыль с 20% до 25% в размере 9,9 млрд рублей.
Основные финансовые показатели "НЛМК" по МСФО, млн рублей:
|Показатель
|2024
|2023
|Динамика
|Выручка
|979 593
|933 435
|5%
|Себестоимость реализации
|(595 249)
|(553 694)
|8%
|Валовая прибыль
|384 344
|379 741
|1%
|Операционная прибыль*
|206 222
|227 849
|-9%
|Прибыль (убыток) по курсовым разницам, нетто
|(7 438)
|5 153
|-
|Прибыль до налогообложения
|173 989
|201 816
|-14%
|Прибыль за год
|121 857
|209 373
|-42%
|Прибыль, приходящаяся на основных акционеров
|121 779
|209 031
|-42%
|Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности
|185 420
|210 936
|-12%
* до доли в результатах совместных предприятий и обесценения инвестиций в совместные предприятия, обесценения внеоборотных активов и убытка от выбытия основных средств
Группа НЛМК - вертикально интегрированная металлургическая компания с производственными активами в России, Европе и США. Конечным бенефициаром компании (79,3%), по данным на конец 2021 года, являлся Владимир Лисин.