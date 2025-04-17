Годовая чистая прибыль НЛМК по МСФО упала на 42%

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль группы "НЛМК" (флагманский актив - Новолипецкий металлургический комбинат) по МСФО в 2024 году упала на 42% до 121,9 млрд рублей, сказано в отчете компании.

Выручка группы выросла на 5%, до 979,6 млрд рублей.

Компания отразила в консолидированном отчете о прибылях и убытках эффект от повышения ставки налога на прибыль с 20% до 25% в размере 9,9 млрд рублей.

Основные финансовые показатели "НЛМК" по МСФО, млн рублей:

Показатель 2024 2023 Динамика Выручка 979 593 933 435 5% Себестоимость реализации (595 249) (553 694) 8% Валовая прибыль 384 344 379 741 1% Операционная прибыль* 206 222 227 849 -9% Прибыль (убыток) по курсовым разницам, нетто (7 438) 5 153 - Прибыль до налогообложения 173 989 201 816 -14% Прибыль за год 121 857 209 373 -42% Прибыль, приходящаяся на основных акционеров 121 779 209 031 -42% Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности 185 420 210 936 -12%

* до доли в результатах совместных предприятий и обесценения инвестиций в совместные предприятия, обесценения внеоборотных активов и убытка от выбытия основных средств

Группа НЛМК - вертикально интегрированная металлургическая компания с производственными активами в России, Европе и США. Конечным бенефициаром компании (79,3%), по данным на конец 2021 года, являлся Владимир Лисин.