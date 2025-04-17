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Годовая чистая прибыль НЛМК по МСФО упала на 42%

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль группы "НЛМК" (флагманский актив - Новолипецкий металлургический комбинат) по МСФО в 2024 году упала на 42% до 121,9 млрд рублей, сказано в отчете компании.

Выручка группы выросла на 5%, до 979,6 млрд рублей.

Компания отразила в консолидированном отчете о прибылях и убытках эффект от повышения ставки налога на прибыль с 20% до 25% в размере 9,9 млрд рублей.

Основные финансовые показатели "НЛМК" по МСФО, млн рублей:

Показатель20242023Динамика
Выручка979 593933 4355%
Себестоимость реализации(595 249)(553 694)8%
Валовая прибыль384 344379 7411%
Операционная прибыль*206 222227 849-9%
Прибыль (убыток) по курсовым разницам, нетто(7 438)5 153-
Прибыль до налогообложения173 989201 816-14%
Прибыль за год121 857209 373-42%
Прибыль, приходящаяся на основных акционеров121 779209 031-42%
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности185 420210 936-12%

* до доли в результатах совместных предприятий и обесценения инвестиций в совместные предприятия, обесценения внеоборотных активов и убытка от выбытия основных средств

Группа НЛМК - вертикально интегрированная металлургическая компания с производственными активами в России, Европе и США. Конечным бенефициаром компании (79,3%), по данным на конец 2021 года, являлся Владимир Лисин.

НЛМК Новолипецкий металлургический комбинат
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