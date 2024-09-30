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Производство компьютеров и электроники в РФ в 2024 г. вырастет на 29,7%

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Производство компьютеров, электронных и оптических изделий по итогам 2024 года, как ожидается, вырастет на 29,7% по сравнению с предыдущим годом. Соответствующие цифры приводятся в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2025-2027 годы, внесенном в понедельник правительством в Госдуму вместе с бюджетным пакетом.

Как говорится в документе, такой рост будет обеспечен за счет устойчивого спроса на продукцию радиоэлектронной промышленности, использования в государственных закупках, а также реализации мероприятий госпрограммы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности".

Согласно прогнозу, в 2025 году ожидается увеличение производства компьютеров, электронных и оптических изделий на 2,5%, в 2026 году - на 5,1%, в 2027 году - на 6,8%.

По итогам 2023 года рост производства этой продукции составлял 36,2%.

Как говорится в документе, в 2027 году рост производства по сравнению с 2023 годом ожидается на 49,1%.

Согласно проекту бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, в предстоящую трехлетку на развитие радио- и микроэлектроники планируется направить из бюджета 175,3 млрд рублей.

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