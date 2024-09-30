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На выплату пенсий в 2025 году в бюджете заложено более 824 млрд рублей

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Выплата пенсий по государственному пенсионному обеспечению может быть профинансирована в 2025 году на 824 943,6 млн рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов".

"Выплата пенсий по государственному пенсионному обеспечению: в 2025 году - 824 943,6 млн рублей, в 2026 году - 894 763 млн рублей, в 2027 году - 950 107 млн рублей", - говорится в документе.

Бюджетные ассигнования по направлению "Развитие пенсионной системы Российской Федерации" в 2025 году могут составить 2 204 277,1 млн рублей, в 2026 году - 2 692 025,9 млн рублей, в 2027 году - 2 592 528,5 млн рублей, сообщается в пояснительной записке.

На пенсии военнослужащим, членам их семей и лицам, приравненным к ним по пенсионному обеспечению, а также надбавки к пенсии, увеличение и повышение пенсии будет направлено в 2025 году - 1 368 475,6 млн рублей, в 2026 году - 1 427 713,3 млн рублей, в 2027 году - 1 484 821,8 млн рублей.

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