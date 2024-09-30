Минфин перечислил НРД 28,2 млрд руб. для выплат по евробондам "Россия-2030" и "Россия-2035"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Минфин в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года перечислил в "Национальный расчетный депозитарий" 9,5 млрд рублей (эквивалент $102 млн) для выплаты купонного дохода и по суверенным еврооблигациям РФ со сроком погашения в 2035 году, сообщило министерство.

Также Минфин перечислил в НРД 18,7 млрд руб. (эквивалент $201,3 млн) для выплаты купона и части номинальной стоимости по евробондам с погашением в 2030 г., сказано в сообщении. Выпуск "Россия-2030" имеет амортизационную структуру, на рынке эти евробонды появились в результате реструктуризации долгов бывшего СССР перед странами-членами Лондонского клуба в 2000 году.

НРД, выступающий платежным агентом, средства - в сумме по двум выпускам 28,2 млрд рублей - получил, сообщил Минфин.

С июня 2022 года Минфин осуществляет все выплаты по суверенным еврооблигациям РФ в рублях.

Минфин 6 сентября сообщил о запуске процедуры замещения суверенных евробондов РФ. К замещению принимаются все находящиеся в обращении выпуски еврооблигаций Российской Федерации. Размер купонного дохода, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость замещающих еврооблигаций РФ будут соответствовать аналогичным условиям в отношении замещаемых евробондов.

Замещение осуществляется на основании волеизъявлений держателей, обмену подлежат долговые бумаги лиц, являвшихся держателями евробондов РФ на конец операционного дня 12 сентября 2024 года. Обменять еврооблигации на замещающие бумаги можно, в том числе, и через уступку прав по ним. Акцепт оферт Минфин планирует провести 5 декабря.

Президентский указ, устанавливающий основные правила замещения суверенных евробондов, предписывает, что исполнение обязательств по незамещенным евробондам РФ будет продолжаться на основании президентского указа от 9 сентября прошлого года.