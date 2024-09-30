ОСК может получить на модернизацию верфей до 17 млрд руб.

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) в 2025-2027 гг. может получить на модернизацию действующих мощностей почти 17 млрд руб. в рамках федерального проекта "Производство судов и судового оборудования", следует из проекта федерального бюджета на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг., внесенного правительством в Госдуму в понедельник.

Согласно документу, в 2025 г. ОСК могут выделить 2,1 млрд руб., в 2026 г. - 6 млрд руб., в 2027 г. - 8,8 млрд руб. Средства могут быть выделены через взносы в уставный капитал дочерних компаний корпорации.

Кроме того, в 2027 г. ОСК может быть докапитализирована на 27,99 млрд руб. для создания отечественного производства судовых двигателей мощностью более 8 МВт.

Всего на новый федпроект "Производство судов и судового оборудования" в проекте бюджета на трехлетку заложено 225,8 млрд руб. В том числе в 2025 г. на эти цели планируется направить 39,29 млрд руб., в 2026 году - 75,53 млрд руб., в 2027 году - 110,99 млрд руб.

В рамках федпроекта "Государственная транспортная лизинговая компания" (OKPO code: 57992197) (ГТЛК) в 2025-2027 гг. может получить порядка 15 млрд рублей бюджетных ассигнований в виде взноса в уставный капитал. Так, на лизинг гражданских судов водного транспорта ГТЛК в 2025-2026 гг. планируется докапитализировать на 5 млрд руб. ежегодно, еще на 4,9 млрд рублей - в 2027 году.

Субсидирование затрат на выполнение комплексных проектов по разработке, созданию и внедрению в серийное производство судового комплектующего оборудования в 2025 г. может составить 6,7 млрд руб., в 2026 г. - 17,25 млрд руб. и 18,6 млрд руб. в 2027 г.

На субсидирование части затрат на строительство крупнотоннажных судов в 2025-2026 гг. предлагается направлять по 5,44 млрд руб., в 2027 г. - 6,99 млрд. руб.

Субсидии российским компаниям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на покупку судов водного транспорта в 2025 г. планируются в размере 4,8 млрд руб., и по 4,7 млрд руб. в 2026-2027 гг. Субсидии судовладельцам по судовому утилизационному гранту в 2025 г. могут составить 1,99 млрд руб., в 2026 г. - 2 млрд руб. и 2,5 млрд руб. в 2027 г.

На проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в судостроении предлагается направить 10,9 млрд руб. в 2025 г., 17,7 млрд руб. в 2026 г. и 12,45 млрд руб. в 2027 году.