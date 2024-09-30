ЕЦБ все больше уверен в достижении цели по инфляции

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Экономические статданные, опубликованные за последнее время, дают Европейскому центральному банку (ЕЦБ) уверенность в том, что инфляция в еврозоне стабилизируется около целевого показателя в 2%, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард в ходе выступления в Европарламенте.

"Мы учтем это на нашем следующем заседании по денежно-кредитной политике в октябре", - сказала Лагард, слова которой приводит Market Watch.

Во вторник статистическое управление Евросоюза обнародует предварительные данные о динамике инфляции в еврозоне за сентябрь. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков предполагает замедление темпов роста потребительских цен до 1,9% с августовских 2,2%. Инфляция ниже целевого показателя ЕЦБ в 2% будет отмечена впервые с середины 2021 года, если этот прогноз оправдается.

Отчет Федерального статистического управления Германии (Destatis), опубликованный в понедельник, показал замедление темпов роста потребительских цен в Германии, гармонизированных со стандартами Евросоюза, в сентябре до 1,8% в годовом выражении с августовских 2%.

Ослабление инфляции в значительной мере связано со снижением цен на энергоносители, однако и рост цен на услуги, за которым внимательно следил ЕЦБ, начал замедляться.

Законодатели высказывали опасения, что существенный рост зарплат в еврозоне вновь вынудит бизнес, предоставляющий трудоемкие услуги, поднимать цены.

Лагард, однако, отметила, что повышение зарплат начинает замедляться.

"Борьба с инфляцией продвигается", - сказала она.