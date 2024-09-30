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Финансирование проекта по технологическому обеспечению продбезопасности может составить почти 57,3 млрд руб.

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Финансирование нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" на ближайшие три года может составить почти 57,3 млрд рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального закона "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", внесенной в пакете бюджетных документов в Госдуму в понедельник.

Реализация нацпроекта начнется с 2025 года. На этот год в проекте бюджета предусмотрено 14 млрд 492,9 млн рублей. В 2026 году финансирование может увеличиться до 19 млрд 646,6 млн рублей, в 2027 году - до 23 млрд 124,2 млн рублей.

В том числе на федеральный проект "Ветеринарные препараты", который будет реализовываться в рамках нацпроекта, на 2025 год предусмотрено 305,5 млн рублей, на 2026 год - 1 млрд 445,7 млн рублей (в том числе 1 млрд 117,4 млн на создание и модернизацию объектов инфраструктуры производителей лекарственных средств для ветеринарного применения), на 2027 год - 1 млрд 081,9 млн рублей (895,6 млн рублей)

Госдума
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