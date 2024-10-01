ЦБ РФ отметил рост числа закредитованных заемщиков банков и МФО

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ отмечает рост числа заемщиков с тремя и более кредитами, увеличение доли наиболее закредитованных заемщиков МФО.

Как говорится в обзоре Банка России, количество заемщиков с тремя и более кредитами на 1 июня 2024 года составило 13,2 млн человек, увеличившись за год на 20% (+2,2 млн человек).

Доля таких заемщиков в розничном кредитном портфеле на 1 июля 2024 года достигла 51%, тогда как годом ранее составляла 46%.

Задолженность заемщиков с тремя и более кредитами по итогам I полугодия 2024 года составляла 19 трлн рублей (общий розничный портфель - 37,2 трлн рублей), на 1 июля 2023 года - 13,6 трлн рублей (общий портфель - 29,5 трлн рублей).

Средняя задолженность заемщиков с одним кредитом составляет 452 тыс. рублей, с двумя - 795 тыс. рублей, с тремя и более - 1,4 млн рублей, отмечает ЦБ.

Количество заемщиков с одним кредитом остается стабильным, подчеркивает регулятор.

Доля заемщиков с двумя и более займами МФО с 1 июля 2023 года по 1 июля 2024 года выросла с 34,2 до 38,8%. При этом средняя сумма займов снижалась, отмечает ЦБ.

Клиенты МФО стали чаще брать несколько займов в разных организациях из-за ужесточения макропруденциальных лимитов. "Это привело к росту доли заемщиков, имеющих более пяти займов, а приходящаяся на них задолженность выросла с 26% до 34% (за год на 1 июля 2024 года - ИФ)", - говорится в обзоре.

Средний долг заемщика МФО за год увеличился с 42,3 тыс. до 51,7 тыс. рублей.

Число заемщиков банков и МФО на 1 июля 2024 года превысило 50,3 млн человек, увеличившись за год на 3,6 млн человек (+7,7%).