Банк России отметил рост портфеля займов МФО за 9 месяцев на 24%

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Размер совокупного портфеля займов микрофинансовых организаций за 9 месяцев с начала 2024 года вырос на 24% и на конец III квартала составил 550 млрд рублей, заявил директор департамента небанковского кредитования Банка России Илья Кочетков на конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.

Рост портфеля в третьем квартале 2024 года составил почти 9% (с 505 млрд рублей по состоянию на конец II квартала), следует из презентации ЦБ.

Выдачи займов МФО в III квартале составили 383 млрд рублей, что на 10% больше показателя за предыдущий квартал (343 млрд рублей). Всего за три квартала выдано более 1 трлн рублей, что аналогично объему за весь 2023 год, сказал Кочетков.

Банк России в конце августа предложил реформу рынка МФО, которая предполагает снижение предельного размера переплаты по потребительским займам со 130% до 100% от суммы долга, а также введение нормы "один заем в руки до погашения" и установление периода охлаждения, когда новый заем можно получить не раньше, чем через три дня после того, как человек вернул МФО предыдущий долг. Регулятор также предложил ограничить максимальную сумму займа по самым высоким ставкам, сейчас она обсуждается с рынком.

Кроме того, обсуждается снижение предельной ставки по займу с 0,8% в день. "Эта тема обсуждается, в нашем докладе она не поднималась, но эта тема на самом деле с рынком тоже сейчас обсуждается", - сказал Кочетков журналистам в кулуарах форума.

По его словам, реформа будет происходить в три этапа. С 1 июля 2025 года максимальная ставка будет снижена до 100%, также планируется ввести запрет на новации договора потребительского займа и снять ограничения на величину предельной суммы микрозайма для бизнеса. Затем, с 1 января 2026 года, начнется переходный этап, вступит в силу ограничение "два займа в одни руки" с полной стоимостью кредита (ПСК) 200% без периода охлаждения. Через год, с 1 января 2027 года, начнет действовать ограничение "один заем в одни руки" с ПСК 100% и период охлаждения в три дня.

Реформа приведет к сокращению числа участников рынка МФО, но ушедших игроков смогут заместить крупные организации, которые выдают большой объем займов онлайн.

"Мы думаем, что количество микрофинансовых организаций уменьшится. И уменьшится, как мы предполагаем, все-таки прежде всего не потому, что они требования по "иксам" не смогут соблюдать, а потому, что они, в первую очередь, не могут соблюдать требования по одному займу в одни руки. Вот мне представляется, что это будет действительно самое мощное влияние на рынок микрофинансовых организаций с точки зрения их количества за последнее время. При этом мы предполагаем, что доступность (микрофинансовых услуг) не уменьшится", - сказал Кочетков журналистам.

Сегментация рынка на три категории компаний с дифференциацией видов операций и пруденциальных требований также начнется с 1 января 2027 года.

Реформа ЦБ предполагала сегментирование рынка МФО на три категории: компании предпринимательского финансирования (выдают займы МСП), компании целевого финансирования (с портфелем POS-кредитов и займов со ставкой не выше 100%) и микрофинансовые (любые займы, в том числе "до зарплаты").

Кочетков предложил полностью отказаться от термина "заем до зарплаты".

"Давайте мы про него забудем, потому что "заем до зарплаты" - у нас с вами была отдельная категория, до 30 дней до 30 тысяч рублей и под максимально высокую процентную ставку. Рынок сам пошел другим путем, рынок фактически все свои потребительские займы, которые выдаются гражданам, сделал практически "займами до зарплаты", поэтому мы, например, в своей работе термин "заем до зарплаты" больше не используем. Мы используем термины "дорогие займы" (более 100% годовых), "дешевые займы", - сказал Кочетков.