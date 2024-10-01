Производство растительных масел в РФ в минувшем сезоне превысило 10 млн т

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Масложировая отрасль РФ в 2023/24 сезоне (сентябрь 2023 - август 2024 гг.) произвела более 10 млн тонн растительных масел, что на 8% больше, чем за предыдущий сезон. Об этом сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре OleoScope.

Такой показатель достигнут за счет рекордного урожая масличных культур и переработки накопившихся за несколько сезонов больших запасов сырья, пояснили аналитики.

Наибольшие темпы роста по сравнению с предыдущим сезоном – на 14% до 7,81 млн тонн – достигнуты в производстве подсолнечного масла. Выпуск соевого масла увеличился на 4% и составил около 1,1 млн тонн. В то же время производство рапсового масла снизилось на 14% до 1,24 млн тонн. "Это произошло из-за сокращения валового сбора рапса и существенного экспорта этой сельхозкультуры через погранпереход в Забайкальском крае", - сообщили аналитики.

По данным OleoScope, пятью крупнейшими регионами РФ по производству растительных масел в минувшем сезоне стали Краснодарский край, Воронежская, Ростовская, Белгородская и Калининградская области. Так, лидирующий Краснодарский край увеличил производство на 24% до 1,3 млн тонн, и сместил на второе место Воронежскую область. Она увеличила выпуск на 14% до почти 1,3 млн тонн. В Ростовской области объемы выросли на 6% до 941 тыс. тонн. Белгородская и Калининградская области сохранили свои места в рейтинге, но снизили производство на 5% до 644 тыс. тонн, и на 9% до 595 тыс. тонн, соответственно.

Как сообщили в центре, производство растительных шротов в прошедшем сезоне увеличилось на 10% до 14,2 млн тонн. Основной объем пришелся на подсолнечный шрот – 7,54 млн тонн, что на 19% больше, чем в 2022/23 сезоне. Выпуск соевого шрота достиг 4,76 млн тонн (на 6% больше), рапсового – снизился на 10% до 1,73 млн.

Топ-5 производителями шрота стали те же регионы, что и по растительному маслу, но расстановка в рейтинге немного другая. Лидерство, как и сезоном ранее, сохранила Калининградская область с объемом в 2 млн тонн, даже при снижении производства на 5%. Краснодарский край тоже остался на прежнем втором месте, но при этом увеличил выпуск на 13%, с 1,4 млн до 1,6 млн тонн. Белгородская область сократила показатель на 7%, с 1,3 млн до немногим более 1,2 млн тонн. Воронежская область показала рост на 10% – с 1,1 млн до 1,2 млн тонн и в результате переместилась с пятого на четвертое место. Ростовская область сократила производство на 5%, с 1,14 млн до 1,1 млн тонн.

По данным OleoScope, производство маргариновой и майонезной продукции осталось на уровне прошлого сезона - 1,3 млн тонн и 0,9 млн тонн соответственно.

В рейтинг пяти крупнейших производителей масложировой отрасли по итогам прошедшего сезона вошли ГК "Содружество", ГК "ЭФКО", ГК "Русагро" (с учетом ГК НМЖК), ГК "Благо" и ГК "Юг Руси".

Всего в минувшем сезоне было произведено почти 27 млн тонн этой продукции. Топ-5 компаний занимают почти половину (46%) объема рынка. Доля "Содружества" составила 14%, "ЭФКО" – 13%, "Русагро" – 10%. На долю ГК "Благо" и ГК "Юг Руси" пришлось по 5%.

Лидером по производству потребительской масложировой продукции (бутилированное масло, майонезы и соусы) стала ГК "Русагро" с долей в 16%. На второй позиции – "ЭФКО" (14%). ГК "Юг Руси", увеличившая выпуск бутилированного масла на 36% к предыдущему сезону заняла долю в 9%. ГК "Благо" осталась на четвертой позиции с долей в 8%, компании "Масленица" и "Эссен Продакшн" поделили пятую строчку в рейтинге с долей рынка в 6%.