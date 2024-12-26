ГК "ЭФКО" в 2024 году увеличила экспорт на 15%

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Группа компаний "ЭФКО" в 2024 году увеличила объем поставок продукции на экспорт на 15% по сравнению с прошлым годом, сообщил исполнительный директор "ЭФКО" Сергей Иванов.

"В 2020 году отчитались, что на экспорт впервые отгрузили 1 млн тонн. 2024-й – станет первым, когда отгрузим почти 2 млн тонн. И на 15% выросли к прошлому году", - написал он в своем телеграмм-канале.

Он отметил, что компания впервые за год экспортировала более 1 млн тонн подсолнечного масла.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГК "ЭФКО", в первую очередь, это удалось за счет увеличения поставок на перспективные азиатские рынки: в Китай, Индию и Турцию. На них приходится примерно 80% общего объема. В частности, поставки в Индию за год выросли практически вдвое, в КНР – на 40%.

"Брендовую продукцию начали продавать в Индонезию и Сенегал, туда "Слобода" и "Альтеро". В Грузию и Армению поехала наша "Пышка". По бутилированному маслу в Китае и Вьетнаме выросли на 40%", - уточнил Иванов.

ЭФКО специализируется на переработке масличных культур, производстве фасованных масел, жиров и маргаринов, майонеза и кетчупа. Мощности производственных площадок в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Свердловской областях, Краснодарском крае, а также в Казахстане способны перерабатывать свыше 4,5 млн тонн масличных в год.