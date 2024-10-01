Поиск

Пашинян посетовал на нерешенность вопроса создания общего рынка энергоресурсов ЕАЭС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о замедлении темпов роста экономик стран ЕАЭС из-за нерешенного вопроса общего рынка энергоресурсов. Он высказал это мнение на заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване

"Неразрешенность вопроса создания общего рынка энергоресурсов в рамках ЕАЭС в значительной степени замедляет темпы роста экономик наших государств, которые могли быть более высокими, чем сейчас", - сказал он.

В феврале премьер-министр Армении заявлял об отсутствии единого подхода государств ЕАЭС к построению и развитию общего рынка энергоресурсов. Он отмечал, что создание общего рынка энергоресурсов даст ряд ключевых преимуществ всем странам-членам.

1 октября российский вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что энергорынки ЕАЭС уже функционируют, и нет необходимости фиксировать срок перехода на общие рынки.

ЕАЭС Алексей Оверчук Никол Пашинян Армения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ выявил практики некорректного расчета банками полной стоимости кредита по картам

ЦБ выявил практики некорректного расчета банками полной стоимости кредита по картам

Мишустин анонсировал массовый выпуск планшетов с российской ОС

Литва денонсировала соглашения с Россией и Белоруссией о защите инвестиций

Погрузка на сети РЖД в сентябре снизилась на 6,3%

Wintershall Dea инициировала два арбитражных разбирательства против РФ

Wildberries и группа Russ завершили объединение

Wildberries и группа Russ завершили объединение

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ упал ниже критической отметки впервые с апреля 2022 г.

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ упал ниже критической отметки впервые с апреля 2022 г.

В ЦБ РФ заявили о "неожиданных моментах" в проекте федерального бюджета

Проект трехлетнего бюджета внесен в Госдуму. Обобщение

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });