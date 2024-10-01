Пашинян посетовал на нерешенность вопроса создания общего рынка энергоресурсов ЕАЭС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о замедлении темпов роста экономик стран ЕАЭС из-за нерешенного вопроса общего рынка энергоресурсов. Он высказал это мнение на заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване

"Неразрешенность вопроса создания общего рынка энергоресурсов в рамках ЕАЭС в значительной степени замедляет темпы роста экономик наших государств, которые могли быть более высокими, чем сейчас", - сказал он.

В феврале премьер-министр Армении заявлял об отсутствии единого подхода государств ЕАЭС к построению и развитию общего рынка энергоресурсов. Он отмечал, что создание общего рынка энергоресурсов даст ряд ключевых преимуществ всем странам-членам.

1 октября российский вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что энергорынки ЕАЭС уже функционируют, и нет необходимости фиксировать срок перехода на общие рынки.