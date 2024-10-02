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ЦБ РФ смягчил критерии для участия негосударственных пенсионных фондов в IPO

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) смогут инвестировать пенсионные резервы в акции в рамках IPO, если совокупный объем размещения составляет не менее 3 млрд рублей. Соответствующее указание Банка России вступает в силу 13 октября, говорится в сообщении регулятора.

Аналогичный порядок уже действует в отношении пенсионных накоплений, напоминает ЦБ.

Ранее порог для участия фондов в IPO составлял 50 млрд рублей.

Доля акций, которую смогут покупать НПФ, увеличилась с 5% до 10% от общего объема размещения.

Кроме того, фондам разрешается приобретать за счет пенсионных резервов отдельные производные финансовые инструменты на внебиржевом рынке с центральным контрагентом.

"Новые нормы расширяют инвестиционные возможности НПФ. В свою очередь, участие институциональных инвесторов в IPO будет стимулировать публичные предложения акций на российском рынке", - считает ЦБ.

Банк России разработал соответствующие проекты указаний весной.

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