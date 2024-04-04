ЦБ предложил смягчить критерии для инвестирования пенсионных резервов в акции при IPO

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Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Банк России подготовил проект указания, который расширяет возможности для негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по инвестированию пенсионных резервов в акции российских компаний при первичном публичном размещении (IPO).

Как сказано в проекте, НПФ смогут покупать акции эмитента при первичном размещении, если их совокупная стоимость на организованных торгах составляет не менее 3 млрд рублей. Сейчас этот порог равен 50 млрд рублей.

Кроме того, ЦБ предлагает увеличить долю акций от общего объема размещения, которую может приобрести НПФ, с 5% до 10%. В марте регулятор предложил аналогичные изменения для инвестирования в IPO пенсионных накоплений.

Документ также разрешает НПФ заключать отдельные виды договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, на внебиржевом рынке.

Планируется, что проект указания вступит в силу во втором квартале 2024 года.